Mrs. Mary Evelyn Wright Tyler, age 85, of Dutton, Alabama passed away on Thursday, April 20, 2023 at Life Care Center in Cleveland, Tennessee.
Funeral services were held on Monday, April 24, 2023 at 1 a.m. at the Masseyline Church of God in Pinson, Alabama with Bro. Curtis Silcox, Bro. Larry Haynes and Bro. Benny Johnson officiating. The family will receive friends at Scottsboro Funeral Home on Sunday, April 23, 2023 beginning at 3:00 pm until 6:00 pm. Mrs. Mary Evelyn Wright Tyler was to lie in state on Monday, April 24, 2023 from 10-11 a.m. at the Masseyline Church of God. Burial in Masseyline Cemetery in Pinson, AL on Highway 79.
Mrs. Tyler is survived by her daughters, Sherry (Daryl) Davis, Denise (Tim) Jones, Jannis (Tim) Sams; son, Michael (Mary Gale) Tyler; grandchildren, Jeremy (Diana) Tyler, Matthew (Charlene) Tyler, Benjamin Tyler, Lana Tiffany Jones, Candace Tara Jones, Bryan (Stephanie) Sams, Brandy (Jarrod) Coleman; great-grandchildren, Isabella, June and Everleigh Tyler, Owen Tyler, Jaxon and Brylee Sams, Kennley Coleman, Caroline Coleman; And several nieces and nephews.
She was preceded in death by her husband, Rev. Richard L. Tyler Jr.; Parents, Rev. Ellis and Nona Wright; son, Richard Ellis Tyler; great-grandson, James Michael Tyler.
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