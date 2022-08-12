James Lee Shawver, 89 of Scottsboro, passed away Thursday, Aug. 11, 2022.
James is survived by his wife of 65 years, Lois Shawver; son, Robert D. Shawver (Donna); daughter, Leana KB Shawver (Stan Wiechnik); daughter-in-law, Pauline Shawver; grandchildren, Heather (Matthew) Weidman, Jennifer (Donald) Williams, Kathy Shawver, Damon Wiechnik, Melissa Velasquez and Shane (Andy) Wiechnik; great grandchildren, Tyler Dahlen, Clayton Francis, Makalah Mitchell, Ethan Williams, Myla Velazquez, Evan Shawver-Gregory, Sienna Velasquez, Cora Velasquez, Emma Shippee and Sophia Shippee; great-great grandson, Rylan Dahlen; sister, Mae Edwards and brother, David Shawver.