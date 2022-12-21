William “Jr.” Hinkles, of Hollywood, passed away at Erlanger Hospital Friday, Dec. 16, 2022, surrounded by his loving family.
Funeral services were held Monday, Dec. 19, 2022 at Scottsboro Funeral Home with Randall Hastings and William Hastings officiating. Burial followed at Pinehaven Memorial Gardens
Jr. is survived by his children, Tammy Hinkles of Bridgeport, Paula Hinkles of Guntersville, Timothy Hinkles (Kim) of Bridgeport, Titus Hinkles (Karla) of Hollywood and Christy Hinkles of Bridgeport; grandchildren, Kayla Boston (Jason), Tabatha McMahan (Trae), Heather Creek (Curtis), Tonya Shea (Matt), Samantha Wood (Josh), Jonathan Hinkles (Katie), Emily Williams (Joe), Ashley Stewart (Trey), Dakota Hinkles, Jacob Hinkles, Kagan Hinkles, Tia Hinkles and Olivia Pryor; great grandchildren, Haili, Faith, Jordan, Trinity, Cannan, Braylynn, Corbin, Kaitlyn, Callie, Jaxon, Nora, Aiden, Ellie, Isabella, Caleb, Josiah, Gracie, Rose, Everett and Paisley and a host of nieces and nephews.
He was preceded in death by his loving wife, Rena Hinkles; son, Willie Hinkles; daughter, Pamela Gail Hinkles and granddaughter, Kalee Hinkles.
Arrangements entrusted to Scottsboro Funeral Home.